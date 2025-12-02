Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Беларусбанк» опроверг информацию об обновлении интернет-банкинга

«Беларусбанк» сказал белорусам остерегаться рассылки мошенников про обновление интернет-банкинга.

Источник: Комсомольская правда

В «Беларусбанке» опровергли информацию об обновлении интернет-банкинга, предупредив белорусов о мошенниках. Подробности сообщили в телеграм-канале финучреждения.

Так, в «Беларусбанке» сказали 2 декабря о том, что мошенники якобы от имени крупнейшего белорусского банка проводят фишинговую рассылку.

— Центр кибербезопасности сообщил, что клиентам на электронную почту приходят письма с таким содержанием, — заметили в пресс-службе.

В письмах мошенники крепят ссылку, при переходе по которой человек попадает на поддельную страницу интернет-банкинга. При этом мошенники получают доступ к персональным данным клиентов банка.

— Никуда не переходим, — остерегли в банке.

Еще мы писали, что «Беларусбанк» сохранил сниженную ставку по кредитам на жилье по 15 декабря 2025.

Тем временем Европейский банк стал блокировать счета белорусов с рабочими визами.

Еще мы писали, что продажи квартир заметно снизились в Беларуси.