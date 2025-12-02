«Беларусбанк» опроверг информацию об обновлении интернет-банкинга

В «Беларусбанке» опровергли информацию об обновлении интернет-банкинга, предупредив белорусов о мошенниках. Подробности сообщили в телеграм-канале финучреждения.
Так, в «Беларусбанке» сказали 2 декабря о том, что мошенники якобы от имени крупнейшего белорусского банка проводят фишинговую рассылку.
— Центр кибербезопасности сообщил, что клиентам на электронную почту приходят письма с таким содержанием, — заметили в пресс-службе.
В письмах мошенники крепят ссылку, при переходе по которой человек попадает на поддельную страницу интернет-банкинга. При этом мошенники получают доступ к персональным данным клиентов банка.
— Никуда не переходим, — остерегли в банке.
