Водитель из Королева обжаловал лишение прав за номер без российского флага

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Водитель обжаловал решение суда о лишении его водительских прав за номер без российского флага, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
«В Королёвский городской суд Московской области поступила жалоба на постановление… Слушание по жалобе назначено на 11 декабря», — сказали в суде.
Как ранее сообщили в пресс-службе, сотрудники остановили автомобиль Infiniti QX 56 в Королеве. Выяснилось, что номерные знаки были подложными — высота и толщина букв и цифр не соответствовали требованиям ГОСТ, изображение флага РФ отсутствовало. Дело передали в суд.
Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.2 КоАП РФ, и назначил наказание в виде шести месяцев лишения права управления транспортными средствами.
Ранее в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что председатель СПЧ Валерий Фадеев направил письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на участившуюся практику использования номерных знаков на автомобилях без российского триколора. Он предложил ввести единый стандарт номерных знаков и дать срок привести их в соответствие, например, в течение года.