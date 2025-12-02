В селе Матвеевка Оренбургской области отремонтировали Народный музей

«Сейчас музей — это принципиально новое культурное пространство. Интеллектуальное, концептуальное, современное. Это место силы для людей, которые любят свою землю. Это место живого общения. Это отправная точка развития новых идей. Уверен, что Матвеевский музей своей плодотворной работой, яркими проектами, новыми идеями сохранит и преумножит неразрывную связь поколений, то бесценное достояние, которое необходимо беречь всем нам!» — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Матвеевского района Сергей Немков.