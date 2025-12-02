В селе Матвеевка Оренбургской области отремонтировали Народный музей

Народный музей, расположенный в селе Матвеевка Оренбургской области, открылся после капремонта по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации Матвеевского района. Обновлять учреждение начали весной этого года.
В ходе работ в порядок привели кровлю и фасад здания, в музее появились новые помещения для выставок и хранилища фонда. Специалисты организовали отдельное пространство для гончарной мастерской, заменили все коммуникации, установили новые двери, окна и сантехнику.
«Сейчас музей — это принципиально новое культурное пространство. Интеллектуальное, концептуальное, современное. Это место силы для людей, которые любят свою землю. Это место живого общения. Это отправная точка развития новых идей. Уверен, что Матвеевский музей своей плодотворной работой, яркими проектами, новыми идеями сохранит и преумножит неразрывную связь поколений, то бесценное достояние, которое необходимо беречь всем нам!» — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Матвеевского района Сергей Немков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.