Ричмонд
+2°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения рассказало о планах по модернизации обучения в колледжах

Замглавы Минпросвещения Желонкин рассказал о модернизации обучения в колледжах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Систему обучения в российских колледжах ожидает модернизация под задачи рынка труда, школьники после обучения должны быть трудоустроены и иметь высокую заработную плату, сообщил замглавы Минпросвещения РФ Владимир Желонкин.

«Мы хотим модернизировать систему среднего профессионального образования именно под задачи рынка труда и одновременно обеспечить ребятам, которые заканчивают это образование, хорошее трудоустройство с высокой заработной платой», — сказал замминистра в ходе пленарного заседания в Государственной Думе.

Кроме того, проектом предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах РФ.

Законопроектом предлагается расширить перечень участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации, дополнив его Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.

Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.

Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам — русскому языку и математике — вместо традиционных четырех.