Прокурор Омского района выявил нарушения при капремонте Троицкой школы

Прокурор Омского района Владислав Васильев провел выездную проверку в МБОУ «Троицкая СОШ» после завершения капитального ремонта зданий начальной и средней школы, который был окончен в сентябре 2025 года.
Уже спустя несколько месяцев эксплуатации в отремонтированных помещениях были обнаружены существенные недостатки: отслоение штукатурки и явные разводы на стенах, вызванные, по данным прокурора, несвоевременным устройством фасадных конструкций.
По итогам проверки прокурор направил два представления — директору подрядной организации ООО «Азовский строительный отдел» и директору самой школы. В первом случае — за некачественное выполнение работ, во втором — за недостаточную претензионную работу с подрядчиком и отсутствие должного контроля за результатом ремонта.
В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Учреждению и подрядчику предстоит устранить выявленные нарушения в установленные сроки.
