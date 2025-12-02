Ричмонд
Прокурор Омского района выявил нарушения при капремонте Троицкой школы

Уже через несколько месяцев после ремонта в здании начали осыпаться стены.

Прокурор Омского района Владислав Васильев провел выездную проверку в МБОУ «Троицкая СОШ» после завершения капитального ремонта зданий начальной и средней школы, который был окончен в сентябре 2025 года.

Уже спустя несколько месяцев эксплуатации в отремонтированных помещениях были обнаружены существенные недостатки: отслоение штукатурки и явные разводы на стенах, вызванные, по данным прокурора, несвоевременным устройством фасадных конструкций.

По итогам проверки прокурор направил два представления — директору подрядной организации ООО «Азовский строительный отдел» и директору самой школы. В первом случае — за некачественное выполнение работ, во втором — за недостаточную претензионную работу с подрядчиком и отсутствие должного контроля за результатом ремонта.

В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Учреждению и подрядчику предстоит устранить выявленные нарушения в установленные сроки.

Ранее мы писали, что «СтройТраст» вновь получит 22,3 миллиона на благоустройство парка Победы в Омске.