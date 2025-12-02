УрФУ: ESG-повестка устойчивого развития вузов обеспечит техносуверенитет РФ

В свою очередь, директор Центра устойчивого развития Кабардино-Балкарского государственного университета Зураб Берелидзе подчеркнул необходимость рейтинга в стремлении к технологическому суверенитету. «Команда [рейтингового агентства] RAEX провела огромную работу при формировании рейтинга, коллеги держали руку на пульсе всех существующих трендов, связанных с ESG, как зарубежных, так и отечественных. Особенно учитывая, что мы сейчас идем по некоторому пути суверенизации, думаем более самостоятельно в этой сфере. Сам рейтинг выступает не как палка, занесенная над головой, а как дорога, по которой можно двигаться, она показывает нам, как не рассеивать свои инициативы и действовать в нужном русле», — сказал он.