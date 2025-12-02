Ричмонд
В аэропорту Храброво произошли изменения в расписании рейсов

В аэропорту Калининграда «Храброво» произошли изменения в расписании на 2 декабря.

Источник: Kaliningradnews

Отменены шесть рейсов, два задерживаются, часть перенесена на более позднее время. Причиной стал сильный туман.

Отменены вылеты: DP 6836 в Москву (Шереметьево) авиакомпании «Победа» в 10:30.Рейсы LQ 9621 и LQ 9623 в Кравцовское месторождение («Лукоил-Авиа») перенесены с 9:00 и 11:00 на 13:00 и 14:00 соответственно.

Задержаны вылеты: DP 536 в Санкт-Петербург («Победа») отложен с 20:35 до 22:00.

Отменены прилёты: DP 6835 из Москвы (Шереметьево) («Победа») в 9:45.Рейсы LQ 9622 и LQ 9624 из Кравцовского месторождения перенесены на 13:55 и 15:05 соответственно.

Задержан прилёт: Рейс из Санкт-Петербурга («Победа») задерживается с 19:50 до 21:30.

Пассажирам данных рейсов рекомендуется уточнять актуальное расписание у своих авиакомпаний или через информационные службы аэропорта.