Путин наградил Тину Канделаки орденом Александра Невского

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил телеведущую, замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тину Канделаки орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Канделаки Тинатин — заместителя генерального директора акционерного общества “Газпром-Медиа Холдинг”, город Санкт-Петербург», — говорится в документе.