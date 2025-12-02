Ричмонд
Путин наградил Тину Канделаки орденом Александра Невского

Путин указом наградил Тину Канделаки орденом Александра Невского.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил телеведущую, замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тину Канделаки орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Канделаки Тинатин — заместителя генерального директора акционерного общества “Газпром-Медиа Холдинг”, город Санкт-Петербург», — говорится в документе.