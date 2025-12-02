В Ростовской области беременную двойней женщину вовремя доставили в больницу

В Ростовской области инспектор ДПС помог водителю скорой помощи вовремя доставить в больницу женщину, у которой начались тяжелые роды двойни. Детали рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Оказалось, по пути из Зимовниковского района в областной центр у водителя медицинского спецтранспорта перестал работать навигатор, а на дорогах в тот момент были заторы. Водитель боялся, что не успеет довезти будущую маму к медикам, и поэтому попросил о помощи правоохранителя.
Полицейский не раздумывая включил проблесковые маячки и быстро провел машину через перегруженные улицы. Через несколько часов женщина родила двух малышей.
Жителям Дона напоминают: нужно всегда уступать дорогу спецтранспорту, от внимательности водителей может зависеть чья-то судьба, здоровье и даже жизнь.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.