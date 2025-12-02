В Ростовской области беременную двойней женщину вовремя доставили в больницу

Оказалось, по пути из Зимовниковского района в областной центр у водителя медицинского спецтранспорта перестал работать навигатор, а на дорогах в тот момент были заторы. Водитель боялся, что не успеет довезти будущую маму к медикам, и поэтому попросил о помощи правоохранителя.