На севере Прикамья разработали аутентичное меню для туристов

Блюда аутентичной кухни, характерной для Верхнекамья, могут попробовать туристы, приезжающие в Березники и Усолье Пермского края. Меню учитывает особенности местной кухни, традиции и культуру региона, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в краевом министерстве по туризму и молодежной политике.
Меню представлено в двух вариантах: для индивидуальных туристов и организованных групп. Особое место в концепции занимает история Усолья, которая насчитывает более 400 лет и связана с развитием добычи соли и наследием Строгановых. Среди предлагаемых блюд будут, например, сливочная уха с расстегаем, пирог по рецепту графа Строганова, котлеты, крученые из щуки с картофельным муссом, щи по-уральски, варенье и ягодные взвары.
«Одна из задач проекта — показать, что региональная кухня может быть современным гастрономическим продуктом. Мы видим большой потенциал для продвижения бренда территории через вкус, историю и локальные традиции», — отметила вице-президент по проектной деятельности Пермской торгово-промышленной палаты Татьяна Прокопчук.
Во время презентации меню гости смогли познакомиться с культурными особенностями локальной кухни, увидеть создание авторских блюд, продегустировать их. Также они получили технологические карты и рекомендации по внедрению рецептов в ресторанную практику.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.