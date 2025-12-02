На севере Прикамья разработали аутентичное меню для туристов

Меню представлено в двух вариантах: для индивидуальных туристов и организованных групп. Особое место в концепции занимает история Усолья, которая насчитывает более 400 лет и связана с развитием добычи соли и наследием Строгановых. Среди предлагаемых блюд будут, например, сливочная уха с расстегаем, пирог по рецепту графа Строганова, котлеты, крученые из щуки с картофельным муссом, щи по-уральски, варенье и ягодные взвары.