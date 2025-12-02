В Госдуме предложили отменить штрафы за украшение дворов и подъездов

Депутаты подчеркивают, что действующие нормативные акты сформулированы таким образом, что любой праздничный декор может быть квалифицирован надзорными органами как нарушение. Они отмечают, что сегодня сложилась практика, при которой управляющие компании ЖКХ, опасаясь привлечения к ответственности и крупных денежных взысканий, нередко запрещают жителям любые инициативы по украшению.