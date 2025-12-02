В Госдуме предложили отменить штрафы за украшение дворов и подъездов

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили отменить штрафы за самостоятельное новогоднее украшение дворов и подъездов.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы также выступили депутаты Владимир Плякин и Ярослав Самылин.
«Просим оценить целесообразность отмены административной ответственности граждан и управляющих организаций за размещение безопасного новогоднего оформления», — сказано в документе.
Парламентарии считают, что участие людей в улучшении своего жилья способствует развитию добрососедства и вовлечению жителей в вопросы благоустройства, однако сегодня эта позитивная социальная активность сталкивается с избыточными административными барьерами.
Депутаты подчеркивают, что действующие нормативные акты сформулированы таким образом, что любой праздничный декор может быть квалифицирован надзорными органами как нарушение. Они отмечают, что сегодня сложилась практика, при которой управляющие компании ЖКХ, опасаясь привлечения к ответственности и крупных денежных взысканий, нередко запрещают жителям любые инициативы по украшению.
«Мы считаем необходимым изменить этот подход и отменить штрафы за самостоятельное украшение многоквартирных домов, если оно не создает реальной угрозы безопасности», — заключается в документе.