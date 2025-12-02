Госдума приняла в I чтении проект о неразмещении сведений о госучреждениях

Документ внесен правительством РФ. Он вводит штрафы за неразмещение и (или) нарушение порядка размещения документов (информации) о деятельности государственных (муниципальных) учреждений на официальном сайте, а также за нарушение сроков их размещения. Штраф для должностных лиц в этом случае составит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.