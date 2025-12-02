Ричмонд
Госдума приняла в I чтении проект о неразмещении сведений о госучреждениях

ГД приняла в I чтении проект о штрафах за неразмещение сведений о госучреждениях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении административной ответственности за неразмещение или нарушение порядка размещения информации о деятельности государственных и муниципальных учреждений на официальном сайте в интернете.

Документ внесен правительством РФ. Он вводит штрафы за неразмещение и (или) нарушение порядка размещения документов (информации) о деятельности государственных (муниципальных) учреждений на официальном сайте, а также за нарушение сроков их размещения. Штраф для должностных лиц в этом случае составит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Законопроект также ужесточает ответственность за нарушение правил предоставления и использования субсидий.

Сейчас главные распорядители бюджетных средств, предоставляющие субсидии юрлицам, ИП и физлицам, несут административную ответственность за нарушение условий их предоставления. Законопроект распространяет эту ответственность и на случаи нарушения порядка предоставления субсидий.

Должностные лица за такое нарушение будут наказываться штрафом в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от одного до двух лет.

А за нарушение получателями субсидий условий их использования штраф для граждан и должностных лиц составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 2% до 12% суммы полученной субсидии.