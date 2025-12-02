Путин наградил коллектив компании «Лукойл» орденом «За доблестный труд»

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив компании «Лукойл», соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
«За вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и достигнутые трудовые успехи наградить: орденом “За доблестный труд” коллектив публичного акционерного общества “Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”, город Москва”, — говорится в документе.
Кроме того, орденов Почета удостоены коллективы ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» (Астраханская область), ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (Пермский край), ООО «Лукойл-Транс» (Москва), а также коллектив филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Эл5-Энерго» (Свердловская область).
Также почетным знаком РФ «За успехи в труде» награжден коллектив нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть» ООО «Лукойл-Пермь» (Республика Коми).