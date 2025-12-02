Ричмонд
+2°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил коллектив компании «Лукойл» орденом «За доблестный труд»

Путин наградил коллектив «Лукойла» орденом «За доблестный труд».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив компании «Лукойл», соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

«За вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и достигнутые трудовые успехи наградить: орденом “За доблестный труд” коллектив публичного акционерного общества “Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”, город Москва”, — говорится в документе.

Кроме того, орденов Почета удостоены коллективы ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» (Астраханская область), ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (Пермский край), ООО «Лукойл-Транс» (Москва), а также коллектив филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Эл5-Энерго» (Свердловская область).

Также почетным знаком РФ «За успехи в труде» награжден коллектив нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть» ООО «Лукойл-Пермь» (Республика Коми).

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше