Минтруда рассказало, что будет с бюджетными местами в вузах Беларуси

В Минтруда также рассказали, что прогнозы будут готовить комплексно. Например, для того, чтобы определить баланс трудовых ресурсов будут учитывать тренды в демографии, экономический рост, программы развития отраслей и регионов, прогнозы в плане научно-технического прогресса. А потребности в кадрах сформируют по правилу «снизу вверх», то есть основываясь на выборочных опросах нанимателей.