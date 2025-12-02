Минтруда рассказало, что будет с бюджетными местами в вузах Беларуси

В Беларуси меняются подходы к формированию бюджетных мест в вузах. Подробнее об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
Так, Минтруда будет создана система прогнозирования баланса трудовых ресурсов и потребности экономики в кадрах на среднесрочную перспективу. Прогноз будет создан на основе соответствующего постановления правительства, которое вступило в силу 29 ноября 2025-го.
Минтруда нужно будет разработать два взаимосвязанных прогноза: баланс трудовых ресурсов и потребности экономики в кадрах. Отмечается, что благодаря балансу трудовых ресурсов будет ясна детальная картина наличия и распределения рабочей силы в отраслях и регионах Беларуси. А по потребностям в кадрах будут определяться востребованные рынком в будущем профессии и квалификации.
— Конечной целью должно стать формирование сбалансированной профессионально-квалификационной структуры кадров, отвечающей актуальным и перспективным запросам национальной экономики, — прокомментировали в министерстве.
В Минтруда также рассказали, что прогнозы будут готовить комплексно. Например, для того, чтобы определить баланс трудовых ресурсов будут учитывать тренды в демографии, экономический рост, программы развития отраслей и регионов, прогнозы в плане научно-технического прогресса. А потребности в кадрах сформируют по правилу «снизу вверх», то есть основываясь на выборочных опросах нанимателей.
Подобный комплексный подход, как подчеркнули в министерстве, позволит учитывать не только замещение работников, которые вышли на пенсию, но и планы бизнеса на расширение и создание новых рабочих мест.
Потом Минэкономики полученные прогнозы использует для госпланирования, а Минобразования и учредители учебных заведений, чтобы формировать контрольные цифры приема, в том числе и на бюджетные места, и на структурирование образовательных программ.
— Таким образом подготовка будущих специалистов в колледжах и вузах станет более точечной и ориентированной на реальные потребности рынка труда, — подытожили в Минтруда.