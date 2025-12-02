В Госдуму внесли проект о бесплатных парковках вблизи места жительства

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о бесплатных парковках вблизи места жительства и к объектам социального назначения, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами проекта закона выступила группа депутатов во главе с лидером фракции Госдумы «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.
«Предлагаемый законопроект представляет собой необходимую правовую меру, направленную на защиту конституционных прав граждан, гарантирование им беспрепятственного доступа к парковочным местам вблизи места жительства и к объектам социального назначения и устранение социальной напряженности, связанной с введением платных парковок на придомовых территориях и у социальных объектов», — подчеркивается в пояснительной записке к проекту.
Авторы инициативы подчеркивают, что введение данного правила обусловлено необходимостью обеспечения доступности социальных объектов и создаёт дополнительные гарантии реализации прав граждан на получение медицинских, образовательных, культурных и иных видов социальных услуг.