«Водку не пейте!»: омичей предупредили о возможных проблемах на неокрепшем льду

В частности, омских любителей зимней рыбалки предупредили, что им не стоит выходить на неокрепший лед, а провалившись — лечь на спину и выползти назад по своему следу. В палатке рыбакам необходимо использовать датчики угарного газа и избегать открытого огня без дымохода. Одеваться необходимо слоями: термобелье, двойные носки, перчатки под варежки. При переохлаждении ни в коме случае нельзя согреваться крепкими спиртными напитками — только теплое сладкое питье и медленное согревание без растирания снегом.