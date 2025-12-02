«Водку не пейте!»: омичей предупредили о возможных проблемах на неокрепшем льду

Сегодня, 2 декабря, в Омске состоялась пресс-конференция, посвященная безопасности на водоемах в зимний период. Оставшихся в живых после проваливания под лет омичей ждет административная ответственность и штраф до 1000 рублей.
Представители министерства региональной безопасности Омской области и сотрудники МЧС России по Омской области рассказали о мерах, направленных на предотвращение несчастных случаев на льду, и напомнили о штрафах за нарушение правил.
В частности, омских любителей зимней рыбалки предупредили, что им не стоит выходить на неокрепший лед, а провалившись — лечь на спину и выползти назад по своему следу. В палатке рыбакам необходимо использовать датчики угарного газа и избегать открытого огня без дымохода. Одеваться необходимо слоями: термобелье, двойные носки, перчатки под варежки. При переохлаждении ни в коме случае нельзя согреваться крепкими спиртными напитками — только теплое сладкое питье и медленное согревание без растирания снегом.
Также рыболовов предупредили об административной ответственности за выход на лед в запрещенных местах, где легко можно провалиться во внезапно образовавшуюся прорубь. И если рыбак не утонет, то его по статье 52.1 КоАП Омской области будет ждать штраф от 500 до 1000 рублей.