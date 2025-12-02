В поселке Безенчук Самарской области благоустроили 3 территории

Эти территории были выбраны жителями района в ходе Всероссийского голосования в 2024 году. Центральным объектом преображения стал сквер имени Высоцкого рядом с центральной районной больницей. После благоустройства это место стало еще уютнее: там появились новые скамейки, фонари и ровные пешеходные дорожки.