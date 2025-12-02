В поселке Безенчук Самарской области благоустроили 3 территории

Работы по обустройству трех общественных пространств завершили в поселке Безенчук Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Теперь Безенчукский район украшают обновленные зоны для отдыха и прогулок, сообщили в местной администрации.
Эти территории были выбраны жителями района в ходе Всероссийского голосования в 2024 году. Центральным объектом преображения стал сквер имени Высоцкого рядом с центральной районной больницей. После благоустройства это место стало еще уютнее: там появились новые скамейки, фонари и ровные пешеходные дорожки.
Также полностью обновлена пешеходная зона по улице Комсомольской — от улицы Нефтяников до Мамистова. Для самых юных жителей села радостным подарком стала современная детская площадка рядом с домом № 105а по Советской улице. Яркие и безопасные игровые комплексы уже стали центром притяжения для семей с детьми.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.