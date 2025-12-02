В Севастополе отремонтировали 2 детских сада

Капитальный ремонт в детских садах № 27 и 13 Севастополя провели по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в департаменте капитального строительства города.
Во время работ специалисты усилили фундаменты зданий, заменили кровли и инженерные коммуникации. Также в учреждениях смонтировали охранные и пожарные сигнализации, комплексные системы видеонаблюдения по всему периметру и внутри помещений и многое другое.
«Для Севастополя, который активно развивается и растет, подобные мероприятия имеют колоссальное значение. Модернизация детских садов — это не просто обновление зданий, а прямые инвестиции в демографическое будущее города, обеспечение доступности качественного дошкольного образования и создание комфортной, безопасной среды для самых маленьких жителей», — добавили в департаменте.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.