В отношении «Крыльев Советов» открыли исполнительное производство о взыскании долга

В суде представители футбольного клуба просили отложить разбирательство, чтобы попытаться договориться с истцом о рассрочке. Клуб предлагал погасить долг до конца 2026 года, но «РТ-Капитал» настаивал на выплате всей суммы в 2025 году. В сентябре суд принял к производству апелляционную жалобу «Крыльев» на решение первой инстанции. Апелляционный суд пришел к выводу, что требования «РТ-Капитал» полностью обоснованы.