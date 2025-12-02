Благоустройство сквера Бориса Рыжего отложили из-за проблем с проектом

«Тот полет фантазии, который был нарисован спонсорами, не очень стыкуется с возможностями эксплуатации, которые могут предоставить наши дорожные службы. Поэтому они находятся в постоянной работе, что-то причесывают. Но это очень непросто, потому что хотелось бы сохранить тот дух и ту идею, которые изначально были заложены», — сказал господин Сергин. Он уточнил, что спонсоры не отказываются от участия в проекте, в том числе финансового.