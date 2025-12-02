Как сохранить квартиру и деньги при покупке недвижимости и не попасть в «схему Ларисы Долиной»

В России выросло число недобросовестных продавцов недвижимости, которые через суд доказывают, что стали жертвой мошенников, и возвращают себе право собственности на проданное жилье. Покупатель при этом остается без денег и без квартиры. В сети эту практику назвали «эффектом Долиной» — певица была признана потерпевшей по делу о мошенничестве и вернула квартиру за 112 млн рублей. «Газета.Ru» выяснила, можно ли защититься от мошенников и уменьшить риски при покупке жилья на вторичном рынке.