Билеты на первый блок «Щелкунчика» распроданы на сайте Большого театра

Продажи билетов на балет «Щелкунчик» стартовали 2 декабря в 10.00 мск: первыми зрителям стали доступны билеты на спектакль 17 декабря в 19.00. К 12.03 мск не осталось ни одного доступного на сайте билета на эту дату: последний был продан за 50 тысяч рублей.