Билеты на первый блок «Щелкунчика» распроданы на сайте Большого театра

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Билеты на первый блок представлений новогоднего балета «Щелкунчик» в Большом театре, которые состоятся 17−20 декабря, распроданы на сайте театра, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи билетов на балет «Щелкунчик» стартовали 2 декабря в 10.00 мск: первыми зрителям стали доступны билеты на спектакль 17 декабря в 19.00. К 12.03 мск не осталось ни одного доступного на сайте билета на эту дату: последний был продан за 50 тысяч рублей.
Стоимость самого дорогого билета составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого — 5 тысяч рублей.
Также 2 декабря были проданы билеты на представления 18, 19 и 20 декабря. Больше всего билетов на сайте было предложено на спектакль 19 декабря в 12.00 мск — к старту продаж на сайте было доступно 624 билета.