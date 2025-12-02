В Волгограде автобус № 70а пустят по центру по просьбе жителей

Администрация Волгограда отреагировала на просьбы жителей и изменила маршрут автобуса № 70а, пустив его по центральным улицам города.
В пресс-службе мэрии сообщили, что автобус теперь курсирует от жилого комплекса «Колизей» до торгово-развлекательного центра «Мармелад», охватывая социальные объекты в Ворошиловском и Центральном районах.
Из Кировского района маршрут пролегает по улицам Санаторной, Пожарского, 64-й Армии, проспекту Университетскому, Череповецкой, Елецкой, Рабоче-Крестьянской, проспекту имени В. И. Ленина, Аллее Героев, Гоголя, Коммунистической, Володарского, Кубанской, Рокоссовского, проспекту Жукова, Симонова, 8-й Воздушной армии, Хорошева и Расула Гамзатова.
В схему добавлены остановки: «Школа № 48», «Ул. Кузнецкая», «Ул. Огарева», «Казачий театр», «Ворошиловский ТЦ», «Площадь Чекистов», «Современник», «Молодежный центр “Родина”, “Ул. Каспийская”, “Ул. Иртышская”, “Ул. Джаныбековская”, “Технологический колледж”, “Ул. Хорошева”, “Агентство воздушных сообщений”, “Школа № 7”, “124-й квартал”, “Поликлиника № 28”, “Ул. 8-ой Воздушной Армии”, “Ул. Хорошева”, “Ул. Расула Гамзатова” и “ТРК “Мармелад”.
Интервал движения автобуса — не более 20 минут.