Путин присвоил двум россиянкам звание «Мать-героиня»

Кроме того, президент РФ наградил орденом «Родительская слава» семьи Мироненко из Алтайского края, Мурзаковых из Ханты-Мансийского автономного округа, Пантилейкиных из Республики Мордовия, Петрухиных из Кировской области, Посикуновых из Воронежской области, Рязанцевых из Санкт-Петербурга и Соловьевых из Ростовской области, следует из документа.