Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая процедура стала доступна в Беларуси на сайте «Е-Паслуга»

Портал «Е-Паслуга» сообщил о подключении новой административной процедуры.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси на портале «Е-Паслуга» стала доступна новая административная процедура, пишет БелТА.

Речь идет о подключении к порталу новой админпроцедуры республиканского унитарного предприятия по надзору за электросвязью «БелГИЭ».

В частности, с 1 декабря в Беларуси через единый портал электронных услуг «Е-Паслуга» можно заказать административную процедуру снятие с регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства, являющегося источником электромагнитного излучения, гражданского назначения («БелГИЭ» 548.4.6.2. — Прим.).

Такую услугу через портал могут заказать юридические лица и индивидуальные предпринимателей по строгой аутентификации.

И недавно предложили интегрировать российский портал «Госуслуги» с белорусским аналогом.

К слову, ранее мы писали, что в Беларуси портал «Е-Паслуга» будет выдавать электронные визы.

Еще «Беларусбанк» опроверг информацию об обновлении интернет-банкинга.

А Минтруда сказало, что будет с бюджетными местами в вузах Беларуси.