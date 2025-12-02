Новая процедура стала доступна в Беларуси на сайте «Е-Паслуга»

В Беларуси на портале «Е-Паслуга» стала доступна новая административная процедура, пишет БелТА.
Речь идет о подключении к порталу новой админпроцедуры республиканского унитарного предприятия по надзору за электросвязью «БелГИЭ».
В частности, с 1 декабря в Беларуси через единый портал электронных услуг «Е-Паслуга» можно заказать административную процедуру снятие с регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства, являющегося источником электромагнитного излучения, гражданского назначения («БелГИЭ» 548.4.6.2. — Прим.).
Такую услугу через портал могут заказать юридические лица и индивидуальные предпринимателей по строгой аутентификации.
