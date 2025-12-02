Ричмонд
В Ростове после вмешательства прокуратуры убрали свалку в лесополосе

В Ростове после проверки заставили убрать стихийную свалку с ТКО.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после проверки и административного разбирательства убрали свалку в лесополосе вблизи улицы Зои Космодемьянской. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, свалку с твердыми коммунальными отходами выявили сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры. Тогда же оказалось, что меры по уборке территории никто не принимает.

По факту несоблюдения правил благоустройства внесли представление. Тажке виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности (по ч. 1 ст. 5.1. Областного закона «Об административных правонарушениях»). Свалку ликвидировали только после мер реагирования.

