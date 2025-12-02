Путин наградил главу Ассоциации юристов России орденом почета

«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить: Орденом почета Груздева Владимира Сергеевича — председателя правления Общероссийской общественной организации “Ассоциация юристов России”, город Москва», — говорится в документе.