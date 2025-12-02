Ричмонд
Путин наградил главу Ассоциации юристов России орденом почета

Путин наградил главу Ассоциации юристов России Груздева орденом почета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом почета председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

Указ главы государства о госнаградах опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить: Орденом почета Груздева Владимира Сергеевича — председателя правления Общероссийской общественной организации “Ассоциация юристов России”, город Москва», — говорится в документе.

Также Путин объявил благодарность всему коллективу организации.

«За заслуги в укреплении законности и защите прав граждан объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу Общероссийской общественной организации “Ассоциация юристов России”, город Москва», — указано в распоряжении президента.

Кроме того, некоторые сотрудники организации отмечены почетными грамотами президента РФ.