Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ужесточили правила использования религиозных символов

В республике ограничили применение религиозной символики в СМИ и рекламе.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал поправки в республиканский закон о свободе совести и вероисповедания. Изменения касаются использования изображений культовых сооружений и других религиозных символов.

Согласно обновленному документу, теперь запрещается применять такие изображения, а также измененные версии официальных геральдических знаков в средствах массовой информации, интернете, при продаже товаров, оказании услуг и в рекламных материалах.

Исключение сделано только для исторических изображений. Их можно использовать, если указать соответствующий период, при условии, что в то время этих религиозных символов не существовало, либо если такое воспроизведение может рассматриваться как их осквернение.

Закон вступает в действие с момента его официальной публикации.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.