В Башкирии ужесточили правила использования религиозных символов

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал поправки в республиканский закон о свободе совести и вероисповедания. Изменения касаются использования изображений культовых сооружений и других религиозных символов.
Согласно обновленному документу, теперь запрещается применять такие изображения, а также измененные версии официальных геральдических знаков в средствах массовой информации, интернете, при продаже товаров, оказании услуг и в рекламных материалах.
Исключение сделано только для исторических изображений. Их можно использовать, если указать соответствующий период, при условии, что в то время этих религиозных символов не существовало, либо если такое воспроизведение может рассматриваться как их осквернение.
Закон вступает в действие с момента его официальной публикации.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.