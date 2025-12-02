Лучшим курортом СЗФО признан «Большой Вудъявр» в Мурманской области

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» в Мурманской области признан лучшим в Северо-Западном федеральном округе по итогам IV Национальной премии «Горы России». Подобные достижения популяризируют отдых внутри страны, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в комитете по туризму региона.
«Горнолыжный курорт “Большой Вудъявр” становится обладателем Национальной премии “Горы России” в различных номинациях уже в четвертый раз. Эта традиция лидерства — плод усилий высокопрофессиональной команды курорта, инвестиций компании “ФосАгро”, а также отражение признания среди поклонников активного зимнего отдыха по всей стране. Со своей стороны мы совместно с правительством Мурманской области с помощью федеральных инструментов поддержки продолжим упорно работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры курорта, развитием того уникального потенциала, которым природа щедро одарила Хибины», — отметил директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко.
Напомним, что курорт находится в муниципальном округе Кировск. На его территории расположены спа-отель «Тирвас», сеть объектов размещения и общественного питания, а также центр активного отдыха «Северное сафари». Для любителей катания на лыжах и сноубордах зимой работают трассы и пункты проката горнолыжного инвентаря.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.