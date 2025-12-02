Лучшим курортом СЗФО признан «Большой Вудъявр» в Мурманской области

«Горнолыжный курорт “Большой Вудъявр” становится обладателем Национальной премии “Горы России” в различных номинациях уже в четвертый раз. Эта традиция лидерства — плод усилий высокопрофессиональной команды курорта, инвестиций компании “ФосАгро”, а также отражение признания среди поклонников активного зимнего отдыха по всей стране. Со своей стороны мы совместно с правительством Мурманской области с помощью федеральных инструментов поддержки продолжим упорно работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры курорта, развитием того уникального потенциала, которым природа щедро одарила Хибины», — отметил директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко.