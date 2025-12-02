Врач назвал возраст, после которого нужно проверять сердце

Кардиолог Тамаз Гаглошвили в разговоре с NEWS.ru рекомендовал всем, кому исполнилось 40 лет, регулярно проходить обследование сердечно-сосудистой системы. Особенно это важно для тех, у чьих родственников случались инфаркты или инсульты в возрасте около 40−50 лет.
— У нас какая логика? Если ничего не болит, значит, все хорошо. Но, к сожалению, сердечно-сосудистые заболевания долгое время могут себя никак не проявлять, а потом внезапно у человека случается инфаркт или инсульт, — пояснил врач.
При этом в России необходимый комплекс обследований (чекап) можно пройти бесплатно по полису ОМС, однако не все жители пользуются этой возможностью.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьница была госпитализирована в Улан-Удэ с менингитом. Состояние девочки тяжелое, она находится в отделении реанимации и получает всю необходимую медицинскую помощь.