В Омске запустят дополнительные вечерние рейсы автобуса № 409

Решение принято после жалоб горожан в соцсетях на нехватку транспорта из «Рябиновки».

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта Омской области пошло навстречу жителям и организует дополнительные вечерние рейсы по маршруту № 409.

Решение было принято после совещания, созванного в ответ на многочисленные обращения омичей в социальных сетях. Горожане жаловались на нехватку автобусов из микрорайона «Рябиновка».

«С 8 декабря по будним дням будут добавлены два рейса: в 22:10 и в 22:30 — из “Рябиновки” в сторону улицы Труда», — сообщили в департаменте транспорта Омска.

Кроме того, с водителями перевозчика проведут внеплановые инструктажи, а контроль за своевременным выпуском автобусов на линию будет усилен.

По данным СРО «Омские перевозчики», маршрут № 409 обслуживают индивидуальные предприниматели Вячеслав Доронкин и Николай Семыкин.

Ранее мы писали, что перевозчиков маршрута № 409 вызвали в мэрию из-за жалоб омичей.