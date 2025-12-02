В Омске запустят дополнительные вечерние рейсы автобуса № 409

Министерство транспорта Омской области пошло навстречу жителям и организует дополнительные вечерние рейсы по маршруту № 409.
Решение было принято после совещания, созванного в ответ на многочисленные обращения омичей в социальных сетях. Горожане жаловались на нехватку автобусов из микрорайона «Рябиновка».
«С 8 декабря по будним дням будут добавлены два рейса: в 22:10 и в 22:30 — из “Рябиновки” в сторону улицы Труда», — сообщили в департаменте транспорта Омска.
Кроме того, с водителями перевозчика проведут внеплановые инструктажи, а контроль за своевременным выпуском автобусов на линию будет усилен.
По данным СРО «Омские перевозчики», маршрут № 409 обслуживают индивидуальные предприниматели Вячеслав Доронкин и Николай Семыкин.
