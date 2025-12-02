Пожилые омичи все чаще идут на тяжелую для их возраста работу

Почти 1300 пенсионеров Омской области вышли на новую работу с начала 2025 года. При этом, в 2024 году, потребность зарабатывать себе ни жизнь удовлетворили лишь 400 пожилых омичей, сообщили в кадровом центре «Работа России» по Омской области.
Карьерные консультанты центра помогли омским пенсионерам найти работу в разных сферах, включая аграрный сектор, образование, медицину и социальные услуги. Пожилые омичи, пытающиеся как-то решить собственные финансовые проблемы, были вынуждены заниматься неквалифицированным и, зачатую, тяжелым трудом. Им были предложены вакансии поваров, охранников, операторов котельной, сторожей, вахтеров, водителей, трактористов и дворников. Особое внимание уделялось условиям труда, учитывающим здоровье, удаленность работы, график и предпочтения соискателей.
Также в ведомстве отметили, что потребность в поиске работы у омских пенсионеров за последний год возросла более чем в три раза: в 2024 году центр устроил на работу всего 400 обратившихся к ним пожилых омичей.