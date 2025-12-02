Депутат Свищев: Долину позвали в Госдуму, чтобы она рассказала свою версию дела

Останина подчеркнула, что очень хотела бы, чтобы судебные решения были одинаковыми для всех людей, независимо от того, «поют ли они на вечеринках, обслуживают ли власть, или это люди, которые являются молодыми семьями». По ее мнению, ~суд не вправе вставать на чью-либо сторону лишь потому, что кто-то «возомнил себя элиткой и вправе пренебрегать законами».~