Почти 19 км дорог обновили в Добринском округе Липецкой области в 2025 году

Так, специалисты обновили 13 км между селами Дурово и Средняя Матренка, а также часть дороги Добринка — станция Плавица — станция Хворостянка в районе деревни Большая Плавица. Там устранили колею, заменили асфальт, укрепили обочины щебнем, привели в порядок остановки и отремонтировали водопропускные трубы. В Большой Плавице дополнительно организовали пешеходную дорожку и безопасный переход с мигающим светофором и искусственной неровностью.