Почти 19 км дорог обновили в Добринском округе Липецкой области в 2025 году

Ремонт двух участков дорог протяженностью почти 19 км провели в Добринском округе Липецкой области с начала 2025 года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном проектном офисе администрации области.
Так, специалисты обновили 13 км между селами Дурово и Средняя Матренка, а также часть дороги Добринка — станция Плавица — станция Хворостянка в районе деревни Большая Плавица. Там устранили колею, заменили асфальт, укрепили обочины щебнем, привели в порядок остановки и отремонтировали водопропускные трубы. В Большой Плавице дополнительно организовали пешеходную дорожку и безопасный переход с мигающим светофором и искусственной неровностью.
В следующем году ремонт по нацпроекту в округе продолжится. Уже заключен контракт на обновление 21,5 км автодороги станция Хворостянка — Нижняя Матренка — Ольховка — граница Усманского района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.