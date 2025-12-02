Работа нижегородского метро будет продлена с 3 декабря

Режим работы нижегородского метрополитена будет продлен на десять минут с 3 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале оператора системы оплаты «Ситикард».
Новые условия работы введены для того, чтобы нижегородцы и гости города, пребывающие в Нижний Новгород из Москвы на двухэтажном поезде «Буревестник», смогли добраться домой комфортно и выгодно.
Вход на станцию «Московская» будет закрыт в 00:20.
Ранее сообщалось, что обкатка «Буревестника» прошла на Горьковской железной дороге 27 ноября.
