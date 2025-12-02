На Урале мама 8-месячной малышки заявила об осложнениях после прививки

В Екатеринбурге мама 8-месячной малышки заявила, что у дочки начались осложнения после прививки. Со слов женщины, несколько месяцев назад ребенку поставили прививку от туберкулеза в поликлинике № 4. Спустя время она с девочкой поехала в Детскую городскую клиническую больницу № 9, так как малышке потребовалось вскрывать абсцесс. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург».
На снимке видно, что на руке у малышки осталось красное крупное выпуклое пятно. Мама ребенка уже составляла жалобу.
— Хирург сказал, что рана плохо заживает. На фото ситуация уже после лечения. Хотя уже прошло полтора месяца. Сейчас делаем перевязки ежедневные. На мой взгляд, дочке неправильно поставили прививку, — рассказала автор поста. — Обращалась в Минздрав Свердловской области.
«КП-Екатеринбург» обратилась в региональный Минздрав. В ведомстве пояснили, что по факту проводится проверка.