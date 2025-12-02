Ричмонд
В Самаре стартует масштабный капремонт детских учреждений

Планируется обновление 22 школ и детсадов в 2026 году.

В 2026 году городские власти планируют провести комплексное обновление инфраструктуры детских садов и школ. Программа затронет десятки объектов и направлена на создание современных, безопасных и комфортных условий для обучения и развития детей.

Основные работы будут сконцентрированы на трёх ключевых направлениях. Во-первых, капитальный ремонт пройдёт в 22 образовательных учреждениях. Параллельно будет благоустроена прилегающая территория 143 школ и детсадов — появятся новые игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха и озеленения. Отдельное внимание уделят модернизации пищеблоков в пяти учебных заведениях, что позволит улучшить качество питания школьников и воспитанников детских садов.

Планируется, что обновлённые пространства будут способствовать не только учёбе, но и гармоничному развитию, творчеству и укреплению здоровья подрастающего поколения самарцев.