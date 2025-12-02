В Екатеринбурге перенесли открытие главного катка из-за теплой погоды

По словам специалистов, для создания качественного льда необходимо около двух недель при температуре от 5 до 15 градусов мороза. Несмотря на это, подрядчики уже выполнили значительный объем работ. На площадь доставили более 1 400 кубометров песка и отсева для замены снежного слоя. Установили теплый павильон с более чем 800 парами коньков, фудкорты, медиарубку и гараж для ледозаливочных машин. Пространство огородили бортами, а по периметру и в центре разместили искусственные и живые ели.