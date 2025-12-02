«Мужчина сказал, что ищет своего ребенка». МВД сказало, что произошло в Боровлянах, откуда было видео якобы о попытке похищения двух девочек

В это же время мать девочек окликнула подозрительного мужчину, сказала, что снимет его на телефон и опубликует в интернете. Мужчина сказал, что просто ищет свою дочку. Через небольшой промежуток времени из дома подружки вышла дочка минчанина, и они уехали. А минчанка, как и грозилась, опубликовала ролик.