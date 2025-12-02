«Мужчина сказал, что ищет своего ребенка». МВД сказало, что произошло в Боровлянах, откуда было видео якобы о попытке похищения двух девочек

Правоохранители отреагировали на видео с якобы попыткой похищения детей в Боровлянах под Минском. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
В милиции обратили внимание, что в интернете завирусилось видео, в котором белоруска заявила, что ее детей будто бы пытался похитить с детской площадки неизвестный.
— Сотрудники милиции провели проверку и тщательно разобрались в ситуации, — прокомментировали в пресс-службе.
Правоохранители установили, что житель Боровлян приехал во двор, чтобы забрать свою дочку, которая гуляла с подружкой. В сумерках мужчина увидел и позвал двух девочек, но, когда подошел ближе, понял, что ошибся и это другие дети. После этого мужчина ушел обратно к своему авто.
В это же время мать девочек окликнула подозрительного мужчину, сказала, что снимет его на телефон и опубликует в интернете. Мужчина сказал, что просто ищет свою дочку. Через небольшой промежуток времени из дома подружки вышла дочка минчанина, и они уехали. А минчанка, как и грозилась, опубликовала ролик.
Правоохранители обратили внимание на то, что в последнее время в соцсетях стало появляться все больше так называемого хайпового видеоконтента. В МВД подчеркнули, что такие видео не соответствуют действительности и приводят к созданию паники в обществе. И добавили, что следует в первую очередь обращаться в экстренные службы.
— При подозрении на совершение преступления немедленно звоните в милицию по телефону 102 или пишите в чат-бот «Мы всегда рядом!» — прокомментировали в пресс-службе.
