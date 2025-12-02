Солнечные часы под шлемом башни: что известно о главном символе Светлогорска

Водонапорная башня Светлогорска — один из главных символов города. Резервуар для воды и корпус водогрязелечебницы построены в 1907—1908 годах по проекту архитектора Отто Вальтера Куккука. Раушен, как и нынешний Светлогорск, был популярным курортом.