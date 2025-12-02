Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре ограничат застройку из-за уцелевшей казармы

В Самаре планируют ограничить высоту застройки на Московском шоссе.

Источник: ГИООКН Самарской области

В Самаре ввели ограничения на высоту застройки на Московском шоссе. На улице расположена уцелевшая артиллерийская казарма, сведения опубликовали в ГИООКН Самарской области.

Казарму построили в 1909—1911 годах, здания признали объектом культурного наследия. Ограничения на застройку введут особый режим на высоту зданий. Кроме того, при ремонтных работах на объекте будут запрещены строительные материалы и цвета, которые нарушат историко-градостроительную и природную среду.

Строительство дорог, ЛЭП и других объектов инфраструктуры смогут разрешить только для обеспечения работы памятника архитектуры. Согласно документу, в первой зоне высота зданий не должна быть выше 27 метров, во второй и третьей — 6 и 15 соответственно.