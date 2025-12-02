Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцы собирают грибы в декабре — больше всего их в Гурьевском районе

В корзинку сейчас летят зимние опята.

Источник: сообщество Грибы и грибники Калининградской области

Несмотря на холода и наступление календарной зимы, жители Калининградской области не завершают сезон сбора грибов. Белых и подосиновиков сейчас. Конечно, не встретить. Основная добыча в лесах региона — фламулина бархатистоножковая или зимний опенок. Гриб съедобный и, как говорят, весьма вкусный.

Как сообщается в группе «Грибы и грибники Калининградской области», самая оптимальная температура для произрастания этого гриба — ноль градусов. Впрочем, растет он неплохо и в −5 С.

Отмечается, что довольно много таких опят сейчас в Гурьевском районе.