Калининградцы собирают грибы в декабре — больше всего их в Гурьевском районе

Несмотря на холода и наступление календарной зимы, жители Калининградской области не завершают сезон сбора грибов. Белых и подосиновиков сейчас. Конечно, не встретить. Основная добыча в лесах региона — фламулина бархатистоножковая или зимний опенок. Гриб съедобный и, как говорят, весьма вкусный.