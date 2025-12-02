Калининградцы собирают грибы в декабре — больше всего их в Гурьевском районе

Несмотря на холода и наступление календарной зимы, жители Калининградской области не завершают сезон сбора грибов. Белых и подосиновиков сейчас. Конечно, не встретить. Основная добыча в лесах региона — фламулина бархатистоножковая или зимний опенок. Гриб съедобный и, как говорят, весьма вкусный.
Как сообщается в группе «Грибы и грибники Калининградской области», самая оптимальная температура для произрастания этого гриба — ноль градусов. Впрочем, растет он неплохо и в −5 С.
Отмечается, что довольно много таких опят сейчас в Гурьевском районе.