В Ярославле простились с Клавдией Гадючкиной

Накануне губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о кончине Клавдии Гадючкиной, назвав ее старейшей жительницей России. Он отметил, что ее судьба стала отражением целой эпохи: Гадючкина была свидетельницей и участницей революции, двух мировых войн, трудовых свершений страны. По данным губернатора, сама Клавдия Михайловна была убеждена, что родилась 24 ноября 1909 года, и уже отметила 116-летие. Но в этом году данные уточнили, в метрических книгах записана фактическая дата ее рождения — 5 декабря 1910 года по новому стилю. Клавдия Михайловна не дожила до 115-летнего юбилея несколько дней, отметил губернатор. По его словам, Гадючкина официально вошла в пятерку старейших людей планеты.