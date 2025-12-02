В Ярославле простились с Клавдией Гадючкиной

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Прощание и кремация Клавдии Гадючкиной, скончавшейся в Ярославле в возрасте 114 лет, прошли во вторник, сообщила РИА Новости ее внучка Ольга Кожина.
«С бабушкой попрощались сегодня. Ее кремировали», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что прах захоронят на могиле мужа Клавдии Михайловны.
Накануне губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о кончине Клавдии Гадючкиной, назвав ее старейшей жительницей России. Он отметил, что ее судьба стала отражением целой эпохи: Гадючкина была свидетельницей и участницей революции, двух мировых войн, трудовых свершений страны. По данным губернатора, сама Клавдия Михайловна была убеждена, что родилась 24 ноября 1909 года, и уже отметила 116-летие. Но в этом году данные уточнили, в метрических книгах записана фактическая дата ее рождения — 5 декабря 1910 года по новому стилю. Клавдия Михайловна не дожила до 115-летнего юбилея несколько дней, отметил губернатор. По его словам, Гадючкина официально вошла в пятерку старейших людей планеты.