Победители конкурса «Лучший по профессии» рассказали о дальнейших планах

«Задания — интересные, требующие внимания и знаний, но при этом все было по-доброму: участники общались, поддерживали друг друга. Было ощущение, что все мы — одна большая команда единомышленников. Ну и, конечно, финал — момент, когда стоишь и ждешь объявления результатов. Волнение, адреналин, и потом — радость, которую не передать словами. Эмоции просто зашкаливали! Сначала не поверил, потом пришло осознание, и стало невероятно приятно. Это ведь результат всех стараний, всех часов подготовки», — поделился эмоциями победитель.