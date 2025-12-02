В Стерлитамаке временно перекроют улицу из-за фестиваля

Администрация Стерлитамака сообщила о временных изменениях в движении транспорта в городе. В субботу, 6 декабря, на время проведения гастрономического фестиваля «Гусь 2.0» будет закрыта для проезда четная сторона улицы Худайбердина.
Ограничение коснется отрезка дороги от улицы Мира до улицы Карла Маркса, который проходит вдоль сквера имени Салавата Юлаева и имеет одностороннее движение. Дорожную обстановку здесь изменят с 8:00 до 19:00.
Власти города попросили водителей и пешеходов заранее продумать другие маршруты, чтобы избежать неудобств.
