В Ростовской области назвали лидеров антирейтинга среди управляющих организаций

В Ростовской области управляющие компании довольно часто ловят на нарушениях, недочеты самые разные — от несвоевременной уборки до отсутствия ухода за фасадами зданий. Общая сумма штрафов уже составила 3 млн рублей, оформили 510 протоколов, сообщает административная инспекция региона.
В частности, лидерами антирейтинга стали четыре управляющие компании из Аксая и Ростова-на-Дону, которые неоднократно вызывали нарекания.
«Управляйкам» напоминают: недобросовестную работу легко заметить, небрежное отношение к обязанностям снижает уровень комфорта и создает небезопасную среду для жизни.
— Впереди зимний период, который предъявляет повышенные требования по соблюдению правил благоустройства. Снег, гололед, сосульки на крышах — прямая угроза здоровью и безопасности граждан. Наша общая задача — минимизировать эти риски, — напомнил начальник административной инспекции Ростовской области Николай Копичка.
