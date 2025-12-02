В Ростовской области назвали лидеров антирейтинга среди управляющих организаций

В Ростовской области управляющие компании довольно часто ловят на нарушениях, недочеты самые разные — от несвоевременной уборки до отсутствия ухода за фасадами зданий. Общая сумма штрафов уже составила 3 млн рублей, оформили 510 протоколов, сообщает административная инспекция региона.