Ростовчане смогут до конца декабря списать все пени по задолженности за свет

По сообщению гарантирующего поставщика, потребители, имеющие задолженность по оплате электроэнергии, смогут списать пени при выполнении определенных условий. Это возможно благодаря стартовавшей с 1 декабря программе «Оплати долг без пени».
Для того, чтобы потребитель мог получить полное списание пени, необходимо оплатить имеющуюся задолженность за электроэнергию, передать показания с 23 по 25 декабря и внести оплату за декабрь до полуночи 31-го декабря.
Обязательное условие программы — на 1 января 2026 года долг за электроэнергию должен равняться нулю.
В акции могут принять участие не только физические лица, но также управляющие компании, ТСЖ и дачные товарищества.
ВАЖНО!
Программа недоступна для тех потребителей, в отношении которых имеется судебное решение.
Уточнить наличие, размер задолженности, а также имеющуюся информацию о пенях можно на сайте гарантирующего поставщика.