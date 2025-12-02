Ричмонд
Ростовчане смогут до конца декабря списать все пени по задолженности за свет

Но для этого необходимо соблюсти определенные требования.

Источник: Комсомольская правда

По сообщению гарантирующего поставщика, потребители, имеющие задолженность по оплате электроэнергии, смогут списать пени при выполнении определенных условий. Это возможно благодаря стартовавшей с 1 декабря программе «Оплати долг без пени».

Для того, чтобы потребитель мог получить полное списание пени, необходимо оплатить имеющуюся задолженность за электроэнергию, передать показания с 23 по 25 декабря и внести оплату за декабрь до полуночи 31-го декабря.

Обязательное условие программы — на 1 января 2026 года долг за электроэнергию должен равняться нулю.

В акции могут принять участие не только физические лица, но также управляющие компании, ТСЖ и дачные товарищества.

ВАЖНО!

Программа недоступна для тех потребителей, в отношении которых имеется судебное решение.

Уточнить наличие, размер задолженности, а также имеющуюся информацию о пенях можно на сайте гарантирующего поставщика.