В ГД предложили наказывать за склонение детей к игре в онлайн-казино

«Мы ведем серьезнейшую работу по усилению уголовно-правового ответа на преступления, совершаемые в цифровой среде против несовершеннолетних. В правительство Российской Федерации на отзыв уже направлен разработанный нами законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ. Этот документ вводит новые составы преступлений, специально направленные на защиту детей от целенаправленного вовлечения в азартные игры. Мы устанавливаем прямую уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к участию в онлайн-казино и ставках, за рекламу этих услуг, адресованную именно детской аудитории, а также за организацию азартных игр с их участием», — сказала Лантратова РИА Новости.