В ГД предложили наказывать за склонение детей к игре в онлайн-казино

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия») предложила установить уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к участию в онлайн-казино и ставках.
«Мы ведем серьезнейшую работу по усилению уголовно-правового ответа на преступления, совершаемые в цифровой среде против несовершеннолетних. В правительство Российской Федерации на отзыв уже направлен разработанный нами законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ. Этот документ вводит новые составы преступлений, специально направленные на защиту детей от целенаправленного вовлечения в азартные игры. Мы устанавливаем прямую уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к участию в онлайн-казино и ставках, за рекламу этих услуг, адресованную именно детской аудитории, а также за организацию азартных игр с их участием», — сказала Лантратова РИА Новости.
По ее словам, это не просто ужесточение санкций, а конкретизация и закрытие тех правовых пробелов.
Помимо этого, политик сообщила, что дорабатывается и усиливается статья 151 УК РФ о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, чтобы ее нормы эффективно работали против современных цифровых угроз, таких как вербовка подростков через закрытые чаты для совершения диверсионных актов, поджогов или вандализма.
«Вынесение этих норм в отдельную главу Уголовного кодекса подчеркнет высочайшую степень общественной опасности таких деяний и станет серьезным сдерживающим фактором», — добавила Лантратова.
В Госдуме 2 декабря состоялся круглый стол «Интернет, мессенджеры и игры как поле информационной войны против детей: система защиты и регулирования». Мероприятие организовано комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и рабочей группой «Обеспечение детской безопасности, противодействие деструктивным идеологиям в детской и молодежной среде» комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья».