На территории тульского центра образования № 10 открыли спортплощадку

Новую спортивную площадку открыли на территории центра образования № 10 имени А. В. Чернова в Туле, сообщили в администрации города. Такие пространства помогают развивать способности и таланты у подрастающего поколения, что отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
«В этом году это первая спортплощадка, мы ведем предварительные переговоры с представителями бизнеса об открытии еще нескольких таких площадок в центрах образования. Такие возможности для сотрудничества будут в Туле развиваться и впредь. Здоровая, физически активная молодежь — это будущее нашего города, поэтому городская администрация будет поддерживать реализацию таких проектов», — рассказал глава администрации Тулы Илья Беспалов.
На спортплощадке размещено футбольное поле. Оно огорожено высоким забором, чтобы избежать вылета мяча за пределы игрового пространства. Для зрителей смонтировали трибуны. Заниматься на площадке будут учащиеся центра образования № 10 и воспитанники детской футбольной школы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.