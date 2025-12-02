На территории тульского центра образования № 10 открыли спортплощадку

«В этом году это первая спортплощадка, мы ведем предварительные переговоры с представителями бизнеса об открытии еще нескольких таких площадок в центрах образования. Такие возможности для сотрудничества будут в Туле развиваться и впредь. Здоровая, физически активная молодежь — это будущее нашего города, поэтому городская администрация будет поддерживать реализацию таких проектов», — рассказал глава администрации Тулы Илья Беспалов.