В Воронеже благоустроили Петровскую набережную

Благоустройство Петровской набережной провели в Воронеже при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства Воронежской области.
На территории почти в 70 га смонтировали спортивные площадки, оборудовали игровые зоны для детей и место для выгула домашних животных. Кроме того, привели в порядок прибрежную часть с пирсами, скамейками и водной дорожкой. Дополнительно специалисты высадили ивы, сосны, декоративные яблони, кустарники и цветы, среди которых более 500 кустов роз.
«Пространство стало объемным и интересным. Теперь здесь есть и верхняя пешеходная зона с видовыми площадками, и нижняя, максимально приближенная к воде. Это позволило раскрыть панорамные виды на Воронежское водохранилище и Адмиралтейскую площадь», — добавили в ведомстве.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.